La ‘sonora’ accoglienza per Matteo Salvini a Cava de’ Tirreni | VIDEO (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nessun bagno di folla, ma forte contestazione. Questa volta la trasferta campana di Matteo Salvini non ha ottenuto i riscontri sperati. Il leader della Lega ha tenuto un comizio a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, ma questa volta non è andata come nelle precedenti occasioni. Buona parte della piazza, tenuta a distanza dal resto del pubblico con un cordone di poliziotti, era lì per criticare e fischiare il senatore del Carroccio. Salvini contestato risponde a chi lo attacCava, come al solito. LEGGI ANCHE > Salvini dice che quel coro cantato a Pontida contro i napoletani era per «rivalità calcistica» Queste le immagini raccolte da Fanpage da Cava de’ Tirreni, prima e durante il ... Leggi su giornalettismo

Anna00629556 : RT @StefaniaNonno: #ilCilentononsilega. Anche lì #salvinisenzapatria avrà una sonora accoglienza!! - accendino1111 : RT @StefaniaNonno: #ilCilentononsilega. Anche lì #salvinisenzapatria avrà una sonora accoglienza!! - StefaniaNonno : #ilCilentononsilega. Anche lì #salvinisenzapatria avrà una sonora accoglienza!! -

Ultime Notizie dalla rete : ‘sonora’ accoglienza