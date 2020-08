Jacob Blake, terza notte di proteste a Kenosha: un morto e due feriti durante una sparatoia (Di mercoledì 26 agosto 2020) terza notte consecutiva di disordini a Kenosha, in Wisconsin, dove proseguono le proteste per Jacob Blake, l’afroamericano a cui la polizia ha sparato alla schiena, ora in terapia intensiva con una paralisi forse permanente. durante gli scontri con la polizia, scrive il New York Times, tre persone sono rimaste coinvolte in una sparatoria. Una è morta, altre due sono ferite in modo grave. Anche la Cnn ha riportato la notizia, citando fonti di polizia. Il capo delle forze dell’ordine locali, David Beth, ha detto al quotidiano che la sparatoria ha avuto luogo in una strada vicino a un distributore di benzina di Kenosha. La polizia sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica: sembra che gli spari siano nati dal conflitto tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano

trash_italiano : Sono sconvolto. Lui è Jacob Blake. Diverse ore fa gli hanno sparato 8 colpi di pistola, davanti ai suoi figli. La s… - amnestyitalia : #Usa Domenica scorsa la polizia ha sparato alle spalle di Jacob Blake di fronte ai suoi figli. Blake era disarmato… - chetempochefa : «Jacob Blake negli USA è stato colpito alla schiena da sette colpi di pistola sparati da agenti di polizia, davanti… - Italia_Notizie : Stati Uniti, le lacrime del padre di Jacob Blake: “Hanno sparato a mio figlio sette volte. È un essere umano, e que… - Affaritaliani : Caso Jacob Blake, nuovi scontri nel Wisconsin: un morto e due feriti -