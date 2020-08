Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: se i Comuni ignorano la Corte costituzionale (Di mercoledì 26 agosto 2020) ... o ripresentata, dopo il 5 agosto quando la sentenza della Consulta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale. "Una simile applicazione sarebbe del tutto errata ed ingiusta", scrive Asgi, perché ... Leggi su altreconomia

I Comuni non iscrivono i richiedenti asilo nei registri dell’anagrafe, nonostante la sentenza della Corte costituzionale. A luglio la Consulta aveva dichiarato illegittimo l’articolo 13 del primo “Dec ...BORCA DI CADORE - Resta escluso per una firma digitale che la legge elettorale non ammette, serviva quella autografa. E poco conta se siamo in piena era digitale, specie dopo il lockdown. Una vicenda ...