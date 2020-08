Hewlett Packard Enterprise in rally, outlook positivo (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Prepotente rialzo per Hewlett Packard Enterprise, che mostra una salita bruciante del 6,03% sui valori precedenti, dopo aver annunciato un outlook per gli utili annuali al di sopra delle aspettative di mercato. L’utile, escluse le poste straordinarie, è atteso tra 32 e 36 centesimi per azione, nel quarto trimestre fiscale, rispetto alle stime degli analisti che hanno indicato a 32 centesimi. Per l’intero anno fiscale, la società con sede a San Jose, in California, si attende un EPS nel range 1,30-1,34, battendo le previsioni per 1,20 dollari. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hewlett Packard Enterprise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell’S&P-500. Ciò ... Leggi su quifinanza

HP spiega il nuovo Partner Program: “Il data sharing sarà fondamentale”

HP ha annunciato un nuovo Global Partner Program chiamato Amplify, che sostituirà l’attuale programma Partner First (lanciato nel 2015 per supportare la proposizione della “nuova HP” dopo la divisione ...

HP ha annunciato un nuovo Global Partner Program chiamato Amplify, che sostituirà l'attuale programma Partner First (lanciato nel 2015 per supportare la proposizione della "nuova HP" dopo la divisione ...