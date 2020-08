Francia, stabile la fiducia dei consumatori in agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Resta ferma la fiducia dei consumatori francesi nel mese di agosto. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato confermato a 94 punti, sul livello del mese precedente ed in linea con le attese degli analisti. L’indicatore resta così al di sotto della media di lungo termine (100 punti). L’indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi è migliorato di poco a -14 da -15 punti, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi resta fermo a -8 punti. (Foto: by Elizabeth Henchoz on Unsplash) Leggi su quifinanza

jacopogiliberto : RT @MondoMercati: Francia, nuove imprese +9% a luglio. Fiducia consumatori stabile ad agosto - MondoMercati : Francia, nuove imprese +9% a luglio. Fiducia consumatori stabile ad agosto - Alessan19274511 : @luigidimaio Se guardiamo alla Francia e alla Germania, hanno un governo stabile e non cambiano legge elettorale in… - SusannaAsiotti : Sono molto severa sulla questione #COVID19italia Tuttavia, bisogna riconoscere che negli ultimi mesi abbiamo avuto… - enricoparenti2 : Accidenti com'è complicato emettere una diagnosi per i medici russi. Se diabete, si fa presto a diagnosticarlo, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia stabile Francia, nuove imprese +9% a luglio. Fiducia consumatori stabile ad agosto Il Sole 24 ORE Francia, nuove imprese +9% a luglio. Fiducia consumatori stabile ad agosto

Il numero di nuove imprese in Francia è nuovamente aumentato a luglio, dopo un forte rimbalzo a maggio e giugno, in particolare nelle attività di alloggio e ristorazione. Lo ha comunicato Insee precis ...

Francia, stabile la fiducia dei consumatori in agosto

(Teleborsa) - Resta ferma la fiducia dei consumatori francesi nel mese di agosto. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato confermato a 94 punti, sul l ...

Il numero di nuove imprese in Francia è nuovamente aumentato a luglio, dopo un forte rimbalzo a maggio e giugno, in particolare nelle attività di alloggio e ristorazione. Lo ha comunicato Insee precis ...(Teleborsa) - Resta ferma la fiducia dei consumatori francesi nel mese di agosto. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato confermato a 94 punti, sul l ...