Francesca Cipriani Instagram, in costume total white: «Wow…uno zuccherino!» (Di mercoledì 26 agosto 2020) La regina delle Pupe, Francesca Cipriani, è in vacanza in Puglia e ha pensato bene di condividere alcuni istanti di questa sua avventura estiva con i suoi numerosi followers (oltre un milione). La showgirl in costume è qualcosa di indescrivibile. Non c’è nulla da fare, ogni volta la bella Francesca Cipriani su Instagram riesce a catturare totalmente l’attenzione dei suoi ammiratori. Il suo fisico perfetto con tutte le curve al punto giuso non passa di certo inosservato. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso con like e commenti. Davanti ad uno scatto del genere la fantasia dei fan ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. Leggi anche –> Francesca ... Leggi su urbanpost

TRASHPERSON18 : Isola Dei Famosi 13 (2018): l’eliminazione di Francesca Cipriani - FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: Oggi parliamo di Francesca Cipriani (showgirl) Le foto (v.m.18): - raziel_scarlet : Aiuto un bel po' ma ero piccolo, una sorta di festa di beneficenza.. Ricordo solo Francesca Cipriani, probabilmente… - BLACKMAGE90 : Francesca Cipriani. Vabbe'. - FonteUfficiale : Oggi parliamo di Francesca Cipriani (showgirl) Le foto (v.m.18): -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani Francesca Cipriani su Instagram: “Abbronzatissima…”, la fanbase incantata dal Lato B – FOTO TuttoAbruzzo.it Scuola, sono 51 i neo segretari che hanno brindato alla nomina in ruolo. Ecco dove vanno

PERUGIA - Hanno trovato casa i primi 51 vincitori del concorso per Dsga. Con il decreto 362 del 24 agosto, la dirigente dell’Usr Umbria Antonella Iunti ha infatti assegnato la sede ai nuovi Dirigenti ...

Francesca Cipriani posa per un calendario, ma un vigile vuole multarla

La sessione fotografica all?aperto è stata interrotta dall?arrivo di un agente ...

PERUGIA - Hanno trovato casa i primi 51 vincitori del concorso per Dsga. Con il decreto 362 del 24 agosto, la dirigente dell’Usr Umbria Antonella Iunti ha infatti assegnato la sede ai nuovi Dirigenti ...La sessione fotografica all?aperto è stata interrotta dall?arrivo di un agente ...