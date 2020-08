Flavio Briatore Covid, è giallo sul risultato del tampone: “Non so se sono positivo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri è circolata la notizia del ricovero di Flavio Briatore per Covid. Smentita prima dall’amica Daniela Santanchè, ora è lo stesso imprenditore a fare chiarezza sul suo caso e su quello del Billionaire, dove oltre 50 persone sono risultate positive al Coronavirus. “Ho fatto il tampone, ma non so se sono positivo”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Intanto, la notizia del focolaio nella nota discoteca di Porto Cervo sta facendo molto discutere. Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra Italiana, infatti, sul suo profilo Facebook ha scritto: “Se in queste settimane Briatore e tanti altri non si fossero lasciati andare alla sottovalutazione del virus, probabilmente oggi la situazione per loro e per migliaia di ... Leggi su urbanpost

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - Mariuscom2 : RT @IlariaBifarini: Se verrà confermata la notizia della #Santanchè che Flavio Briatore non è in ospedale per il Covid ma per una prostatit… - leggoit : Flavio Briatore, Sonia Bruganelli e Lucio Presta si sfogano su Instagram: «Menagrami» -