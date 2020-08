Ercolano, 4 dipendenti positivi al Covid: il sindaco chiude il Comune (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Comune di Ercolano chiude per Covid. Questa la decisione del sindaco Ciro Buonajuto dopo che quattro dipendenti sono risultati positivi. Il primo cittadino della città vesuviana ha chiuso gli uffici e previsto per tutti i dipendenti lo smart working. I quattro, scrive il Mattino, appartengono allo stesso ufficio tecnico. Due familiari di uno di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

