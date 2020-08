De Laurentiis: “Koulibaly? Chiedete a City e PSG” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dal ritiro di Castel si Sangro, nuovo quartier generale del Napoli, Rino Gattuso, Cristiano Giuntoli e Aurelio de Laurentiis hanno incontrato tifosi e giornalisti, ricchi di domande per gli azzurri che verranno. I volti nuovi, Rrahmani e Osimhen, hanno già iniziato bene il processo di integrazione all’interno della rosa, aspetto non secondario. Gattuso a proposito del giovane nigeriano, paragonato da molti a Drogba, tira le sue primissime conclusioni:”Con lui possiamo cambiare stile di gioco, attacca bene la profondità e ha grande fisicità; ci dà la possibilità di giocare in manier diversa”. DeLA annuncia il rinnovo di Zielinski L’argomento centrale da offrire al patron De Laurentiis non può non essere il calciomercato, giunto ad un punto cruciale per la sostanziosa rosa che calca i ... Leggi su sport.periodicodaily

infoitsport : De Laurentiis non trattiene Koulibaly - infoitsport : Koulibaly ancora al Napoli? De Laurentiis: 'Domanda da fare a Manchester United, City o PSG' - infoitsport : 'Koulibaly resterà ancora al Napoli?', un giornalista incalza De Laurentiis. La risposta del patron - cold_skull : @AlfredoPedulla più pazienza per Koulibaly? Credo questo uomo Di Laurentiis sia in vacanza ?? invece di risolvere tu… - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis “Koulibaly Napoli, Mertens: “Con De Laurentiis è come stare sulle montagne russe. Vi racconto cosa mi ha spinto a restare qui…” Il Corriere del Pallone