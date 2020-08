“Collasso delle ex popolari? C’era un piano. Intano, nessun sussidio ai risparmiatori” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Davide Lunardon, classe 1971, è stato uno dei volti più noti della protesta contro i vertici delle ex popolari di Vicenza e Montebelluna, poi finite in uno dei più grossi scandali bancari della storia italiana recente. Lunardon torna ora all’attacco ai microfoni di VicenzaToday e spiega: “Ad un po’ di persone che hanno occupato, che occupano e che occuperanno gli uffici di palazzo Chigi, faccio notare che se Banca Intesa ha avuto fieno in cascina per fare un sol boccone di Ubi banca è perché lo Stato in precedenza aveva favorito l’acquisto della parte buona di Veneto Banca, nota anche come Veba e Banca popolare di Vicenza alla stessa Intesa per una pipa di tabacco”. Lunardon spiega ancora: “Per questo motivo non riesco a capacitarmi come della maxi acquisizione di Ubi da parte del ... Leggi su ilparagone

TruthSeekerQ17 : RT @GiancarloDeRisi: Come uno tsunami l'#ordinanza di #Musumeci: tutti vogliono lo #scudo penale, ora lo chiedono pure i prefetti. Temono #… - fabius10scudi : RT @GiancarloDeRisi: Come uno tsunami l'#ordinanza di #Musumeci: tutti vogliono lo #scudo penale, ora lo chiedono pure i prefetti. Temono #… - alfredgazzirru1 : RT @GiancarloDeRisi: Come uno tsunami l'#ordinanza di #Musumeci: tutti vogliono lo #scudo penale, ora lo chiedono pure i prefetti. Temono #… - 25O319 : RT @GiancarloDeRisi: Come uno tsunami l'#ordinanza di #Musumeci: tutti vogliono lo #scudo penale, ora lo chiedono pure i prefetti. Temono #… - paoloabbadir : RT @icebergfinanza: Ciò che accadde in Grecia sta accadendo anche oggi in Italia, media falliti, in mezzo al collasso delle vendite, zombie… -

Ultime Notizie dalla rete : “Collasso delle Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera