Chiara Ferragni su Tenet: "Andate a vederlo, i cinema devono riaprire" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Chiara Ferragni è intervenuta su Instagram per sostenere il ritorno nelle sale cinematografiche promuovendo Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan. Chiara Ferragni è intervenuta per sostenere la riapertura dei cinema e in particolare Tenet, diretto da Christopher Nolan. Il video condiviso online è nato dalla collaborazione con la Warner Bros Italia in occasione dell'uscita del lungometraggio e per sfruttare la popolarità della famosa influencer per convincere i potenziali spettatori a riprendere la visione sul grande schermo. Chiara Ferragni nel video ha diChiarato: "Mi sono svegliata pensando al rientro in città. Io rientro a Milano il 2 dopo un paio di ... Leggi su movieplayer

