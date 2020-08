Ceferin: “Sarebbe interessante una luxury tax nel calcio” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato in un’intervista alla BILD della possibilità di inserire una luxury tax nel calcio e limitare quindi le violazioni del fair play finanziario garantendo la parità economica. Sarebbe interessante l’idea di una luxury tax per i club che non rispettano le regole. Ci sono alcune idee interessanti ma serve tempo per discuterne e analizzare la fattibilità, prima di dare ulteriori dettagli. Non avrebbe senso creare un sistema che non può essere verificato in modo efficace, quindi ogni soluzione deve essere funzionale. L'articolo Ceferin: “Sarebbe interessante una luxury tax nel calcio” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Ceferin: “Sarebbe interessante una luxury tax nel calcio” L’intervista del presidente UEFA alla Bild: “Ci sono alcu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin “Sarebbe