Bielorussia, Putin telefona a Conte: “L’Europa non si deve intromettere” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Colloquio per trovare una soluzione dopo le sanguinose proteste di Minsk. Il Cremlino su Navalny: «Istituiremo una commissione d’inchiesta» Leggi su lastampa

davidealgebris : Conte non solo sta zitto su Bielorussia e Navalny. Va ben oltre nel leccare i piedi a Putin Insignisce del titol… - LaStampa : Bielorussia, Putin telefona a Conte: “L’Europa non si deve intromettere” - Agenzia_Ansa : #Bielorussia: Ue non riconosce le elezioni del 9 agosto. 'Non sono state libere e corrette, anzi sono state falsifi… - CarlottaMiller_ : RT @LaStampa: Colloquio per trovare una soluzione dopo le sanguinose proteste di Minsk. Il Cremlino su Navalny: «Istituiremo una commission… - LaStampa : Colloquio per trovare una soluzione dopo le sanguinose proteste di Minsk. Il Cremlino su Navalny: «Istituiremo una… -