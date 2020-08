Archie, che diventerà automaticamente «principe» quando Carlo sarà re (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il principe Harry e Meghan Markle, lo sappiamo tutti, hanno deciso di fare un passo indietro. In nome di una maggiore indipendenza, i Sussex si sono trasferiti in America e Harry ha messo in stand-by pure il suo titolo di Sua Altezza Reale. Una scelta presa anche per il bene di Archie, che il principe e l’ex attrice vogliono crescere il più possibile lontano dalle regole e dalla formalità dei Windsor. Per questo, alla nascita nel maggio 2019, non hanno voluto che il bambino ricevesse un titolo nobiliare. Ma per quanto riguarda il futuro «reale» di Archie, mamma Meghan e papà Harry non possono opporsi a una tradizione della monarchia britannica: quando nonno Carlo sarà re, Archie Harrison Mountbatten-Windsor sarà automaticamente un principe. Leggi su vanityfair

Nonostante il passo indietro di Meghan e Harry, il primogenito dei Sussex riceverà il titolo quando nonno Carlo salirà al trono. E sarà lui a decidere se essere «Sua Altezza Reale» o meno. Intanto Arc ...

Quando diventerà finalmente re, Carlo metterà immediatamente in atto il suo piano per lo snellimento della monarchia britannica, riservando privilegi solo a pochi eredi. Ma in realtà, si ritroverà con ...

