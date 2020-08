Andrea Zenga positivo al Covid: “È successo in traghetto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il nome di Andrea Zenga si aggiunge alla lunga lista dei personaggi famosi affetti da Covid. L’ex concorrente di Tempation Island conferma: “Sono positivo al Coronavirus”. Il figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter Zenga, Andrea, ha annunciato di esser positivo al Coronavirus. In un post pubblicato su Instagram Andrea Zenga, personaggio dello spettacolo ed ex concorrente di Tempation Island, ha confermato di essere affetto da Covid ma di godere di buona salute. “Sono asintomatico” ha scritto il giovane in un messaggio indirizzato a tutti i suoi follower. Zenga, da poco ritornato dalle vacanze, ha confessato di potersi essere ammalato nel corso di un viaggio in ... Leggi su bloglive

