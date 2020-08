West Wing: una reunion speciale per HBO Max andrà in onda in autunno (Di martedì 25 agosto 2020) A ottobre il cast e i creatori di West Wing si troveranno nuovamente insieme sul set per realizzare una speciale reunion a favore di When We All Vote. West Wing sarà al centro di una speciale reunion ideata in vista delle elezioni presidenziali che verrà trasmessa da HBO Max in autunno. La piattaforma di streaming proporrà infatti ai propri utenti una versione "teatrale" dell'episodio della terza stagione intitolato Hartsfield's Landing. Sul palco dell'Orpheum Theatre di Los Angeles ci saranno Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford e Janel Moloney. Il cast sarà impegnato per alcuni giorni nella lettura, che conterrà anche del materiale inedito ideato ... Leggi su movieplayer

