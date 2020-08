Volano le Borse, crollano le case (Di martedì 25 agosto 2020) In pochi mesi il mercato borsistico americano ha ricuperato tutte le perdite dovute alle chiusure del lockdown. E oggi viaggia sui massimi di sempre. Società come Amazon hanno fatto affari d’oro in giro per il mondo, grazie al loro modello di business. La Apple ha superato, per la prima volta nella storia della società a stelle e strisce, i duemila miliardi di dollari di capitalizzazione borsistica: vale il Pil della Spagna e sfiora quello italiano. Complici le indiscrezioni secondo le quali l’attuale amministrazione Trump voglia ridurre le tasse sui capital gain, ma anche di un atteggiamento fiscalmente conservatore (insomma viva Wall Street) che ci sarebbe anche in caso di vittoria democratica. Sono stati inoltre immessi nell’economia almeno duemila miliardi di aiuti, immediatamente operativi. I tassi di interesse sono ancora artificialmente bassi, ... Leggi su nicolaporro

Paskunky : RT @bioccolo: 'Con lo smartworking la gente non vuole più andare nei palazzoni e vende quando può. Un disastro' Quindi le persone non vogl… - VotaSpartaco : RT @bioccolo: 'Con lo smartworking la gente non vuole più andare nei palazzoni e vende quando può. Un disastro' Quindi le persone non vogl… - maxgreco : RT @bioccolo: 'Con lo smartworking la gente non vuole più andare nei palazzoni e vende quando può. Un disastro' Quindi le persone non vogl… - pliberace : RT @bioccolo: 'Con lo smartworking la gente non vuole più andare nei palazzoni e vende quando può. Un disastro' Quindi le persone non vogl… - bioccolo : 'Con lo smartworking la gente non vuole più andare nei palazzoni e vende quando può. Un disastro' Quindi le person… -

Ultime Notizie dalla rete : Volano Borse Smart working dopo il Covid: volano le Borse crollano le case ilGiornale.it Aggressione e tentato scippo a Catania, indagati un uomo e una donna

Agenti del Commissariato Centrale di Catania hanno indagato in stato di libertà due pregiudicati catanesi, un uomo L.M., 38 anni, e una donna C.L., 25 anni, perché ritenuti responsabili dei reati di t ...

Catania, tentano scippo davanti ad ospedale V. Emanuele: arrestati

Due pregiudicati, un uomo e una donna, a bordo di uno scooter avevano tentato di scippare la borsa ad una signora, che era in compagnia di un'altra donna. Le vittime hanno resistito Catania - Agenti d ...

Agenti del Commissariato Centrale di Catania hanno indagato in stato di libertà due pregiudicati catanesi, un uomo L.M., 38 anni, e una donna C.L., 25 anni, perché ritenuti responsabili dei reati di t ...Due pregiudicati, un uomo e una donna, a bordo di uno scooter avevano tentato di scippare la borsa ad una signora, che era in compagnia di un'altra donna. Le vittime hanno resistito Catania - Agenti d ...