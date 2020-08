Ultime Notizie Roma del 25-08-2020 ore 13:10 (Di martedì 25 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio la rincorsa di Donald Trump primo giorno della convention repubblicana Trump Parla ancora prima dell’inizio della kermesse sul palco il figlio Donald Jr è il primo abitanti familiari Michi harleysti scelte del partito della Difesa impossibile della politica estera della presidente e cambiamo argomento aumentano i contagi in Sardegna altri 52 positivi al Billionaire di Porto Cervo dall’ esito tampone un vero e proprio focolaio Nel celebre locale della Movida estiva italiana sempre in Costa Smeralda chiude anche il Sottovento dopo un caso tra lo staff l’unità di crisi parla di Sardi contagiati dalla Movida in nazionale soprattutto nelle discoteche sono 250 le abitazioni dei villaggi turistici di Matte e Perù e sarai già nel comune di ... Leggi su romadailynews

fanpage : App Immuni, appello della task force: “Scaricatela per fermare focolai e salvare vite” - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Sardegna, altri 52 positivi al Billionaire. Due casi di re-infezione in Olanda e Belgi… - sole24ore : Trovati 3 positivi nello staff Yacht club Costa Smeralda - Europeo91785337 : RT @fanpage: Focolaio #Billionarie, scoperti 63 contagiati su 90 tamponi - fanpage : Focolaio #Billionarie, scoperti 63 contagiati su 90 tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: Flavio Briatore contagiato e ricoverato Fanpage.it Nintendo Switch 4K: nuovo modello nel 2021, report di Bloomberg

Nella giornata di ieri il quotidiano taiwanese United Daily News ha diffuso la notizia di un nuovo modello di Nintendo Switch in uscita nel 2021, oggi Bloomberg pubblica un report che sembra confermar ...

Mercato estero: Havertz a un passo dal Chelsea! Nuova vita per Coutinho al Barcellona

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 24 agosto 2020. Nampalys Mendy prolunga di altre due stagion ...

Nella giornata di ieri il quotidiano taiwanese United Daily News ha diffuso la notizia di un nuovo modello di Nintendo Switch in uscita nel 2021, oggi Bloomberg pubblica un report che sembra confermar ...Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 24 agosto 2020. Nampalys Mendy prolunga di altre due stagion ...