Salvini dice che quel coro cantato a Pontida contro i napoletani era per «rivalità calcistica» (Di martedì 25 agosto 2020) Tutti, ma proprio tutti, avevamo frainteso quei cori contro napoletani cantati da Matteo Salvini in occasione della festa della Lega del 2009. Il segretario del Carroccio, infatti, ha rivelato che quella canzoncina non era per insultare i cittadini campani, ma solo per ostentare una rivalità calcistica. Eppure non sembrava essere così dato che a Pontida era in corso un raduno politico e non calcistico. E, invece, oggi si parla di sfottò legati al mondo del pallone. LEGGI ANCHE > Salvini è stato condannato per i cori contro i napoletani a Pontida 2009 VIDEO «I vecchi cori della Lega? È stato già chiesto scusa. Un conto è la rivalità ... Leggi su giornalettismo

fanpage : 'Io a #scuola non ce la mando'. Il nuovo attacco di Matteo Salvini - matteosalvinimi : #Salvini: Presidi denunciano che mancano 10mila aule scolastiche. Ci sono scuole pubbliche paritarie che mettono a… - fanpage : Ancora una volta Matteo Salvini rilancia sui social una notizia falsa. - Mamox__ : Mai un giorno di pausa per quest'uomo. Nonostante tutto ciò che dice venga smentito in poche ore, lui continua impe… - cange61 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Presidi denunciano che mancano 10mila aule scolastiche. Ci sono scuole pubbliche paritarie che mettono a dis… -