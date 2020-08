Puyol: “Rispetto e ammirazione per Leo. Hai il mio appoggio” (Di martedì 25 agosto 2020) Carles Puyol, ex capitano e stella del Barcellona, nonché amico di Lionel Messi, dopo le voci di addio che oggi trovano conferma da tutti gli organi di stampa spagnoli, tramite il suo profilo twitter ha mandato un messaggio di sostegno all’attaccante argentino: “Rispetto e ammirazione, Leo. Tutto il mio sostegno, amico.” Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5Puyol) August 25, 2020 Foto: Mirror L'articolo Puyol: “Rispetto e ammirazione per Leo. Hai il mio appoggio” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CarlottaMiller_ : RT @calciomercatoit: ?? #Barcellona | #Puyol a #Messi: 'Rispetto e ammirazione, tutto il mio appoggio' ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ?? #Barcellona | #Puyol a #Messi: 'Rispetto e ammirazione, tutto il mio appoggio' ?? #CMITmercato - infoitsport : Messi via dal Barcellona, la conferma di Puyol: 'Rispetto, hai il mio appoggio' - FcInterNewsit : Puyol commenta la volontà di Messi di lasciare il Barcellona: 'Rispetto e ammirazione Leo' - internewsit : Messi, parole di supporto da Puyol: 'Rispetto e ammirazione' - -

Ultime Notizie dalla rete : Puyol “Rispetto