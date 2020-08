Massara: «A centrocampo dobbiamo intervenire, stiamo valutando ipotesi» (Di martedì 25 agosto 2020) Massara, direttore sportivo del Milan, presenta la nuova stagione in conferenza stampa. Le sue parole sul mercato rossonero Il direttore sportivo del Milan Massara è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione. Le sue parole. CRESCITA – «Per il Milan è importante la crescita di tutti i calciatori, abbiamo una squadra giovane, una delle più giovani della A. Quindi necessariamente dalla crescita di tutti i ragazzi passano i nostri successi. Rafael ha un talento cristallino e mostrato lampi di classe pura, che hanno alzato le aspettative nei suoi confronti. Nella seconda parte di stagione ha avuto una bella crescita, fatto diversi gol e assist, ma sicuramente da un giocatore con la sua classe ci aspettiamo di più e siamo sicuri che lo farà». centrocampo – ... Leggi su calcionews24

giovamanna1982 : RT @AndreaPropato: #Massara: “Nel reparto di centrocampo dovremo intervenire, anche numericamente. Giocheremo ogni tre giorni, passando il… - AndreaPropato : #Massara: “Nel reparto di centrocampo dovremo intervenire, anche numericamente. Giocheremo ogni tre giorni, passand… - diavolisempre : Massara 'a centrocampo dovremo intervenire visto il calendario fitto che attende' - King_Paolo : Prima mossa decente di Maldini e Massara di questa estate, manca un tassello al centrocampo e siamo apposto lì. -

Ultime Notizie dalla rete : Massara centrocampo LIVE TMW - Milan, Massara: "Leao ha lampi di classe incredibili, ci aspettiamo tanto" TUTTO mercato WEB Milan, primi rinforzi in arrivo: le cifre del doppio colpo Bakayoko-Aurier

Un esterno destro e un centrocampista. Sono queste le priorità del Milan sul mercato, con due nomi già annotati sul taccuino di Massara e Maldini. Per il centrocampo della prossima stagione il primo i ...

Doppio colpo Milan: Bakayoko e Aurier ad un passo

Vicinissimo il sì dei due calciatori, primi obiettivi di mercato di Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare il Milan. In attesa del complicato rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, il Mi ...

Un esterno destro e un centrocampista. Sono queste le priorità del Milan sul mercato, con due nomi già annotati sul taccuino di Massara e Maldini. Per il centrocampo della prossima stagione il primo i ...Vicinissimo il sì dei due calciatori, primi obiettivi di mercato di Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare il Milan. In attesa del complicato rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, il Mi ...