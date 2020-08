L’app immuni ha permesso di contenere nuovi focolai (Di martedì 25 agosto 2020) Con l’aumento dei contagi da Coronavirus, specialmente in Sardegna dove il focolaio desta preoccupazione, le autorità governative continuano a richiedere a gran voce l’utilizzo di immuni, l’applicazione per smartphone che permette di tenere traccia dei contagi. Al momento, secondo i dati, solo il 13% della popolazione italiana ha scaricato l’app, ovvero 5 milioni di persone. I numeri sono da considerarsi molto bassi, specialmente se si confrontano con quelli degli altri Paesi Europei. In Germania, ad esempio, ad avere sul proprio device un’app per il tracciamento dei contatti simile ad immuni sono più di 10 milioni di persone (circa 10,4 milioni al 15 luglio) quindi il doppio degli utenti in Italia. L’applicazione, però, comincia a dare i primi risultati sperati. Dal 1 ... Leggi su quotidianpost

