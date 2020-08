La madre di Evan era indagata già a luglio per maltrattamenti (Di martedì 25 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Sarebbe già stata segnalata per maltrattamenti su minore Letizia Spatola, mamma di Evan, il bimbo picchiato a morte a Modica Non c'è pace per il piccolo Evan, il bimbo di soli 21 mesi picchiato a morte dal patrigno lo scorso 18 agosto, in un appartamento di Rosolini, piccolo centro del Siracusano. La mamma, Letizia Spatola, indagata per omicidio volontario in concorso con il compagno Salvatore Blanco, pare fosse stata già segnalata alla Procura per precedenti maltrattamenti sul figlio. La segnalazione per maltrattamenti Un calvario, quello del bimbo, che potrebbe aver avuto inizio molto tempo prima della sera in cui il nuovo compagno della madre lo ha malmenato fino a spezzargli il fiato. Letizia Spatola, 23 anni, in ... Leggi su ilgiornale

