Juventus, senti l’ex Lichtsteiner: “Pirlo come Zidane. Urlerà quando servirà” (Di martedì 25 agosto 2020) Un rapporto speciale senza dubbio. Stephan Lichtsteiner e Andrea Pirlo avevano un feeling unico in campo con il famoso taglio in area dell'esterno sul perfetto lancio del Maestro. Ed è proprio lo svizzero che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si congratula con la Vecchia Signora e il suo ex compagno di squadra della Juventus, per la scelta di affidare la guida tecnica all'ex centrocampista.Lichtsteiner: "Pirlo come Zidane..."caption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="454" Pirlo (twitter Juventus)/caption"La notizia mi ha sorpreso, ma solo per un paio di secondi", ha ammesso Lichtesteiner. "È un'ottima scelta, Andrea ha enorme credibilità. Riuscirà a gestire il gruppo ne sono convinto: lui è calmo, simpatico, conosce l'ambiente. Mi ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Juventus, senti l'ex Lichtsteiner: 'Pirlo come Zidane. Urlerà quando servirà' - - infoitsport : Arthur Juventus, senti Moggi: “Non giocherà, preferisco Pjanic” - mad_juve : @douglascosta Senti douglas...niente piu scuse! Adesso tocca a la Juventus,capito??????? - sportface2016 : #Juventus, le parole di #RuiCosta su #Pirlo - BadPaskua : @FBiasin Senti poche cazzate..in italia è legato al sistema juventus e lo ha espressamente detto e attaccato. Non f… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juventus, senti Capello! Errore imperdonabile, da mangiarsi le mani Juve-News.it Alvino: "Avete sentito De Laurentiis? Ha detto una cosa straordinaria! Napoli isola felice"

Carlo Alvino, conduttore di programmi di approfondimento sul Calcio Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club partenop ...

Inter, Moratti: "Conte dovrebbe restare, Zhang spinto a tenerlo"

Massimo Moratti torna a parlare nel giorno dell'incontro tra Inter e Antonio Conte: "Nelle ultime ore ho sentito Steven Zhang. Credo che sia spinto a tenere l'allenatore, anche le questioni economiche ...

Carlo Alvino, conduttore di programmi di approfondimento sul Calcio Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club partenop ...Massimo Moratti torna a parlare nel giorno dell'incontro tra Inter e Antonio Conte: "Nelle ultime ore ho sentito Steven Zhang. Credo che sia spinto a tenere l'allenatore, anche le questioni economiche ...