Inghilterra, Southgate esclude dai convocati Harry Maguire per la Nations League (Di martedì 25 agosto 2020) Harry Maguire non rientra nella lista dei convocati per il doppio impegno di Nations League contro Islanda (5 settembre) e Danimarca (8 settembre). Il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha voluto spiegare il motivo dopo il processo in Grecia e l’arresto per rissa del capitano dello United: “Ho parlato con lui, la sua versione e’ ben diversa da quello che e’ stato riportato e non ho motivo per dubitare delle sue parole – dice Southgate – Avendo parlato col Manchester United e col calciatore ho preso questa decisione nel migliore interesse di tutte le parti e considerando quello che sarebbe stato l’impatto sulla nostra preparazione nel corso della prossima settimana”. Leggi su sportface

