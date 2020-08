I giocatori di Valorant vogliono che venga aggiustata l’imprecisione del primo colpo (Di martedì 25 agosto 2020) La comunità di Valorant si è riunita all’unanimità per chiedere l’eliminazione del problema dell‘imprecisione del primo colpo sparato che in particolare si manifesta con il Vandal. Molti giocatori hanno sperimentato questo problema e hanno visto che il sistema RNG, ossia il generatore random di numeri, possa compromettere l’integrità della partita. Molti giocatori di esports hanno affermato come sia molto fastidioso mancare un colpo ravvicinato perchè non si è in grado di controllare appieno la traiettoria di tiro. Ecco alcune rimostranze mosse da utenti del gioco: “The vandal’s First bullet inaccuracy is ridiculous,” “I started to tap-fire the enemy Sova in the head while we were BOTH not moving ... Leggi su esports247

