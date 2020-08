Da chi ripartirà l’Inter di Conte? Parte la caccia alla Juventus di Pirlo (Di martedì 25 agosto 2020) E’ il Conte bis. E non ci si riferisce al Governo, nonostante anche l’idea della seconda esperienza di Conte (Giuseppe) sia nata ad agosto, ma di un anno fa. Antonio Conte resta alla guida dell’Inter dopo una stagione che ha visto i nerazzurri superare la quota di punti dell’anno del Triplete, arrivare al secondo posto ad un punto dalla Juventus nove volte consecutive campione d’Italia e approdare in finale di Europa League per poi venire sconfitti dal Siviglia. alla fine la tentazione di vincere sulla panchina dell’Inter è stata più forte anche di tutti i malumori, segreti, sgarbi che probabilmente resteranno all’interno delle mura della villa che oggi ha ospitato un vertice che ha dato l’esito sperato. Ma ... Leggi su sportface

