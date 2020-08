Crisanti su Ritorno in Classe: i Comportamenti dei Ragazzi Sono i più Rischiosi (Di martedì 25 agosto 2020) Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Virologia dell’Università di Padova, parla a “Italia Oggi” di rientro a scuola. “Servono tamponi su larga scala per isolare subito gli infetti. E servono forniture e organizzazione adeguate per farlo velocemente: entro 24-48 ore. Altrimenti la scuola diventa una polveriera“. Queste le parole di Crisanti. Prosegue, parlando delle linee guida per la messa in sicurezza: “Assurdo non aver previsto un termine entro il quale fare i tamponi per casi sospetti. Non ci si rende conto di cosa voglia dire rimettere in moto una macchina da 10 milioni di persone“. Aggiunge che le mascherine Sono necessarie: “Servono a evitare di contagiarsi in ambienti comunque chiusi e dove anche se c’è ... Leggi su youreduaction

“Servono tamponi su larga scala per isolare subito gli infetti. E servono forniture e organizzazione adeguate per farlo velocemente: entro 24-48 ore. Altrimenti la scuola diventa una polveriera”. Cos ...

Covid, Crisanti: "Più persone sono infette e più contageranno"

"Siamo stati i primi a Padova a parlare del problema degli asintomatici perché sono una quota molto importante. Il problema è quando l'epidemia raggiunge una dimensione tale che passa da persone resis ...

