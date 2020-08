Calciomercato Parma – Ecco la lista di Liverani (Di martedì 25 agosto 2020) Nonostante manchi l’ufficialità e la relativa firma, questione di ore, mister Liverani ha iniziato a lavorare sul fronte mercato. In uscita ci saranno quasi sicuramente giocatori con alto ingaggio come Bruno Alves, Gervinho e Kucka. In entrata Liverani vorrebbe portare con se diversi giocatori come il portiere Gabriel nel caso Sepe lasci i gialloblu. Altro suo pupillo che vorrebbe a Parma è Marco Mancosu, 14 gol in questa stagione nonostante la retrocessione, seguito anche da Cagliari e Genoa. Altri nomi fatti da Liverani sono quelli di Falco, nei giorni scorsi vicino al Genoa, che potrebbe seguire il mister e Farias già nel mirino degli emiliani visti i campanelli d’allarme di Gervinho. Attendiamo l’ufficialità di mister Liverani e vedremo il lavoro ... Leggi su giornal

