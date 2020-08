Bryan Cristante – Ruolo, Carriera e Statistiche (Di martedì 25 agosto 2020) Bryan Cristante Centrocampista, classe ’95, della Roma. Centrocampista duttile in tutte le zone del campo, dotato di una buona tecnica e un’ottima visione di gioco. Carriera e Statistiche – Cristante Ha esordito con la prima squadra del Milan il 6 dicembre 2011, a 16 anni e 9 mesi, in una partita di Champions League. Nella stagione 2013/2014 viene inserito in prima squadra ed esordisce in Serie A, a 18 anni, il 10 novembre 2013 mentre il 6 gennaio 2014 gioca titolare e segna il suo primo gol in Serie A. Il 1 settembre 2014, a 19 anni, viene ceduto a titolo definitivo al Benfica e debutta il 12 settembre. Nella sua prima stagione a Lisbona ottiene 15 presenze totali, di cui 5 in Primeira Liga e 3 in Champions League e il Benfica vince il ... Leggi su giornal

Fiorezcow : Bryan proteggici ???? #AsRoma #Cristante #football #SerieA #Friedkin -

Ultime Notizie dalla rete : Bryan Cristante Gosens: "Spinazzola e Cristante nelle nuove squadre hanno avuto infortuni che li hanno limitati" Siamo la Roma Del Genio: "Kluivert, Cristante, Fazio e Lopez al Napoli non servono! Under bocciato dalla Roma, Boga..."

Il conduttore radiofonico ed opinionista Paolo Del Genio si è soffermato sulle recenti indiscrezioni di mercato relative al club azzurro. Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfon ...

RAI - Fazio offerto al Napoli, a Gattuso non piace per un motivo. Rifiutato anche un ex Milan

Intrecci inaspettati tra Napoli e Roma. A fare chiarezza sull'argomento ci ha pensato Ciro Venerato, esperto di calciomercato della redazione di Rai Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...

Il conduttore radiofonico ed opinionista Paolo Del Genio si è soffermato sulle recenti indiscrezioni di mercato relative al club azzurro. Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfon ...Intrecci inaspettati tra Napoli e Roma. A fare chiarezza sull'argomento ci ha pensato Ciro Venerato, esperto di calciomercato della redazione di Rai Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...