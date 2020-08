Barcellona, alla base della scelta di Messi potrebbero esserci le parole di Koeman (Di martedì 25 agosto 2020) Continuano ad emergere nuovi particolari e dettagli in merito al possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona. Secondo quanto rivelato da “Olé“, l’argentino non avrebbe gradito le parole del nuovo allenatore dei blaugrana, Ronald Koeman, che appena arrivato avrebbe detto a Messi: “Devi fare di tutto per la squadra e non pensare solo a te. I privilegi sono finiti, sarò inflessibile“. Non è chiaro se queste dichiarazioni siano state tanto o meno importanti ai fini della scelta della Pulce. Fatto sta che il sudamericano non ha apprezzato il modo in cui è stato trattato e non è escluso che ciò possa esser stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Leggi su sportface

