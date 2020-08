Yakuza: Like a Dragon, ecco la data di uscita per l’occidente (Di lunedì 24 agosto 2020) Pronti a provare con mano il nuovo sistema di combattimento? ecco la data di uscita per Yakuza: Like a Dragon su PS4, Xbox One e PC Yakuza: Like a Dragon è un videogioco che ha fatto molto parlare di se per svariati motivi. Si tratta infatti del titolo che ha rivoluzionato il sistema di combattimento della serie. Da prima un brawler furioso, ora gli sviluppatori hanno adattato i meccanismi per funzionare anche come un JRPG a turni. Protagonista della storia non è più il Drago di Dojima: Kiryu, ma Ichiban Kasuga e il suo team di accompagnatori: Saeko, Adachi e Nanba. Con loro affronterete folli combattimenti potendo scegliere tra 20 differenti classi di combattimento. Potrete ad esempio abbattere gli avversari a ... Leggi su tuttotek

