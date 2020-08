TS – Lele Oriali in bilico, se va via Conte saluta anche lui. Anche 10 anni fa con Mourinho: la storia si ripete (Di lunedì 24 agosto 2020) Lele Oriali potrebbe lasciare l’Inter insieme a Conte Non c’è solo il futuro di Conte in bilico, ma Anche Lele Oriali che potrebbe lasciare l’Inter qualora l’allenatore salentino decidesse di interrompere la sua esperienza in nerazzurro. “Aveva ritrovato il nerazzurro grazie ad Antonio Conte, ma ora con il tecnico salentino che potrebbe salutare anzitempo il club, Anche Lele Oriali non è sicuro del suo futuro. Oriali è considerato una figura molto vicina a Conte, con il quale aveva già lavorato ai tempi ... Leggi su intermagazine

