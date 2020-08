TMW – Riflessioni in corso in casa Inter: domani si decide il futuro di Ausilio (Di lunedì 24 agosto 2020) Piero Ausilio mai così lontano dall’Inter Potrebbe essere giunta al capolinea l’esperienza all’Inter di Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro è vicino dall’essere allontanato dal club nerazzurro come non mai in passato. A riportalo è Tuttomercatoweb.com. “Le quotazioni per un addio – un anno prima della scadenza – sono in netto rialzo. Nelle prossime ore potrebbe anche verificarsi la decisione clamorosa, probabilmente in concomitanza con il colloquio, di domani, fra il presidente nerazzurro e il tecnico Antonio Conte”. “Anche i vari profili seguiti da Ausilio, come Emerson Palmieri, sono quindi bloccati a data da destinarsi. E per il futuro? Non è da escludere una ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : TMW Riflessioni Riflessioni in corso alla Juve: possibili affari col Real tra Dybala, Isco e Asensio TUTTO mercato WEB Bucchioni a Tmw: “Pirlo ha scelto Dzeko e vuole Dybala”

Enzo Bucchioni si è espresso anche sul mercato della Juventus nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Ecco le sue considerazioni: "Ci risiamo, una dopo l’altra, dalla Roma al Cagliari, dal Torino al N ...

AUDIO - Bucchioni sulla Juve: "Dybala e CR7 insieme non funzionano, l'idea di venderne uno c'è"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista e opinionista Enzo Bucchioni. Quale il top avvenimento e flop della settimana? "L'Atalanta ci ha fatto soffrire, io ci cr ...

