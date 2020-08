Tarro non demorde: «L’età media dei contagiati si è abbassata? Meglio». E distrugge i tecnici di Conte (Di lunedì 24 agosto 2020) «La Contestazione che l’età media dei contagiati si sia abbassata rappresenta un fatto positivo». Giulio Tarro non demorde e continua la sua battaglia per la verità sul Covid. E spiega: «Il virus, infatti, ha una prognosi migliore rispetto agli anziani che sono spesso affetti da altre patologie cardiovascolari, metaboliche». E il suo tweet schizza. Tarro: «L’Italia ha agito in ritardo» «Il ministro della salute ha costituito gruppi di esperti trascurando i veri esperti. Perché in fin dei conti i fatti hanno dimostrato che non fossero tanto esperti». L’attacco di Tarro, stavolta, è in un’intervista al Mattino di Foggia. «L’Italia ha agito ... Leggi su secoloditalia

