Suicidio a Milano, uomo di 43 anni in attesa di identificazione si impicca in questura (Di lunedì 24 agosto 2020) . Un uomo di 43 anni si è tolto la vita verso il mezzogiorno di oggi, domenica 23 agosto, in questura a Milano in attesa che venisse identificato dagli agenti di polizia che lì l’avevano condotto insieme ad un altro ragazzo di 23 anni. I due erano stati notati armeggiare di fianco ad alcune automobili in via Felice Casati, in zona Porta Venezia. Tragedia in questura a Milano nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 agosto, dove un uomo di 43 anni si è tolto la vita in attesa di essere identificato dagli agenti di polizia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, di origini algerine, era stato fermato poco prima insieme ad un ragazzo di 23 ... Leggi su limemagazine.eu

