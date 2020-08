Rientra dalla Sardegna a Baronissi: ragazza positiva al Covid-19 (Di lunedì 24 agosto 2020) Rientri dall'estero, altri due casi positivi a Scafati: scatta la quarantena 24 August 2020 Un altro caso positivo al Covid-19 è stato comunicato, questa mattina, dall'Asl al Comune di Baronissi. Si ... Leggi su salernotoday

crocerossa : ?? Accoglienza e misurazione della temperatura a chi rientra dalle vacanze ed è in attesa di effettuare il tampone… - sole24ore : Aumentano i contagi dall’estero, il governo pensa a test anche per chi rientra dalla Francia - repubblica : Toscana, rientra positivo dalla Spagna ora è in terapia intensiva - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna - Barcellona, Vidal non rientra nei piani di Koeman - CRI_pescara : RT @crocerossa: ?? Accoglienza e misurazione della temperatura a chi rientra dalle vacanze ed è in attesa di effettuare il tampone #Covid19.… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientra dalla Coronavirus: rientra da Sardegna, positivo assessore Salerno Agenzia ANSA Coronavirus, 22 i casi di ieri in Ciociaria. Record di tamponi: 400 in un giorno

Ventidue. Sono i nuovi positivi alla Covid-19 registrati ieri dall'Asl di Frosinone. Si tratta di casi di rientro dalla Sardegna (10), dalla Sicilia (4), dalla Puglia (2) e dalla Spagna (2), mentre il ...

Altri 29 casi, ma i ricoverati sono solo cinque

di Federica Orlandi Mentre sta già facendo il giro d’Italia la notizia dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, positivo (asintomatico) al Coronavirus, sono altri 29 i casi di positività regist ...

Ventidue. Sono i nuovi positivi alla Covid-19 registrati ieri dall'Asl di Frosinone. Si tratta di casi di rientro dalla Sardegna (10), dalla Sicilia (4), dalla Puglia (2) e dalla Spagna (2), mentre il ...di Federica Orlandi Mentre sta già facendo il giro d’Italia la notizia dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, positivo (asintomatico) al Coronavirus, sono altri 29 i casi di positività regist ...