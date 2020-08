Nuzzi posta tac di polmoni sani e colpiti da Covid: "Da mostrare a chi ancora fa il pi**a" (Di lunedì 24 agosto 2020) La differenza tra due tac: polmoni sani e polmoni di un paziente colpito da Covid-19. A postare l’immagine è il giornalista Gianluigi Nuzzi sul proprio profilo Facebook.“A sinistra Tac di polmoni soggetto sano a destra tac di polmoni ed paziente Covid. In bianco le cicatrici lasciate dal Covid che riducono l’ossigenazione. Foto da mostrare a chi ancora fa il pi**a”, scrive Nuzzi a corredo delle immagini in 3D. Lo scatto, diffuso per primo dal dottor Giuseppe Walter Antonucci, è stato poi ricondiviso sui social proprio dal conduttore di “Quarto Grado”. Leggi su huffingtonpost

