NBA 2K21: la demo disponibile da oggi su console (Di lunedì 24 agosto 2020) 2K ha rilasciato oggi la demo di NBA 2K21 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La demo di quest'anno include quattro squadre giocabili. Sfruttate la vostra mentalità Mamba con Kobe Bryant e gli All-Time Lakers, sperimentate la grandezza con l 'iconico Bill Russell e gli All - Time Celtics o dominate il campo con Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard con i contendenti al titolo NBA Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers.La demo NBA 2K21 offre l'opportunità di provare alcune delle più recenti innovazioni di gameplay. Dalle principali innovazioni al Pro Stick a un sistema di tiro ridisegnato, NBA 2K21 offre un sacco di nuovi aggiornamenti, miglioramenti e modifiche che portano la serie a un nuovo livello.Inoltre, la demo ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : NBA 2K21: disponibile da oggi la demo su console - MondoXbox : NBA 2K21 è giocabile da oggi in demo - SafariGamesITA : Ho provato la demo di #NBA2K21 e ve ne parlerò in quest'articolo, buona lettura! @NBA2K - basketinside360 : NBA 2K21, da oggi disponibile la versione demo - - gamescore_it : NBA 2K21: rilasciata oggi la Demo del gioco - -