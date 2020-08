Look da rientro: idee per voi (Di lunedì 24 agosto 2020) Il rientro dalle ferie può essere duro… vediamo di affrontarlo in grande stile almeno in fatto di Look, in modo da prenderlo in modo il più easy possibile! Il mio suggerimento per voi è quello di optare per capi comodi, che non vi costringano, possibilmente in colori che facciano risaltare la vostra abbronzatura ancora fresca. Forza, che la rentrée sarà più facile se la affrontiamo in modo glam! Blazer Pinko, t-shirt Woolrich, jeans Etro, sandalo Manolo Blahnik, tote bag Jil Sander Look da rientro, idee per voi: jeans e blazer Jeans e blazer sono una combo che funziona sempre, al lavoro più che mai. Per rendere il vostro Look più o meno stiloso, sarà sufficiente cambiare gli accessori. Per esempio, con una camicia ... Leggi su dilei

#Toffeehair, li chiamano sui social: un nocciola caramellato che valorizza (o imita ad arte) le schiariture regalate dal sole. Così basta un ritocco alle radici per sistemare la base lasciando un colo ...

