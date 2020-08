Legambiente, Capossela a foce Sele per raccogliere rifiuti galleggianti (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa) – Presentata presso il molo nautico alla foce del fiume Sele ‘Sponz acQuà!’, ottava edizione dello Sponz Fest, festival ideato e diretto da Vinicio Capossela in programma fino al 30 agosto a Calitri e nei Comuni limitrofi dell’Alta Irpinia, della Valle del Sele e verso il mare, dalle sorgenti dell’Ofanto fino alla foce del Sele. Domenica, dopo la presentazione, si è svolta l’anteprima con Sponz fest che insieme a Legambiente Campania con i volontari hanno dato via ad iniziativa contro l’inquinamento da plastica e rifiuti di fiumi e mari. Volontari di Legambiente con Vinicio Capossela hanno dato via una pulizia ... Leggi su anteprima24

