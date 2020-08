Juventus, primo allenamento per Pirlo: due assenti (Di lunedì 24 agosto 2020) La Juventus ha sostenuto il primo allenamento agli ordini del tecnico Pirlo: assenti de Ligt e Dybala. Il report Prima giornata agli ordini di Andrea Pirlo alla Continassa. La Juventus si è ritrovata al centro tecnico della Continassa per dare il via alla nuova stagione con l’ex centrocampista in panchina. allenamento in piccoli gruppetti, come indicato dal procollo per il COVID-19. assenti Matthijs de Ligt e Paulo Dybala che proseguono il loro lavoro riabilitativo, tra l’operazione dell’olandese e l’infortunio del numero 10. First day at #JMedical with the staff. pic.twitter.com/QkQ3s7iLYi — Andrea Pirlo (@Pirlo official) August 24, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24

