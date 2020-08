Harry, Meghan Markle e tutti i regali e favori royal a cui non riescono ancora a dire di no (Di lunedì 24 agosto 2020) Continua senza remore la campagna del Daily Mail contro Harry e Meghan Markle. Il tabloid, denunciato dai Sussex per non aver rispettato la loro privacy, ha letto tra le righe di Finding Freedom, la biografia-bomba scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand con il presunto consenso (e contributo) degli stessi duchi. Impegni Sussex sfoglia la gallery E i suoi reporter ne hanno tratto un elenco dettagliato di tutti i freebie offerti da amici e organizzazioni, accettati dalla coppia nei due anni trascorsi a corte e anche dopo la Megxit, per ... Leggi su iodonna

