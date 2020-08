Ex Grande Fratello e Uomini e Donne positiva al Covid: “Ho pianto, ero spaventata e sola” (Di lunedì 24 agosto 2020) Alla già lunga lista di volti noti che nelle ultime ore hanno dichiarato di essere risultati positivi al Covid, si va ora ad aggiungere anche un altro nome. Si tratta dell’ex concorrente del Grande Fratello e di Uomini e Donne, Adriana Peluso, la quale in un lungo stato su Instagram ha svelato di essere stata... L'articolo Ex Grande Fratello e Uomini e Donne positiva al Covid: “Ho pianto, ero spaventata e sola” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

