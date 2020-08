Dj morta, Pm “corpo ai piedi traliccio all'indomani scomparsa” (Di lunedì 24 agosto 2020) MESSINA (ITALPRESS) – “Dall'esame dei fotogrammi, dopo una prima elaborazione ed ingrandimento, il consulente di questa Procura verificava che già alle ore 10,15 circa del mattino del 4 agosto, era visibile ai piedi del traliccio il corpo di Viviana Parisi, verosimilmente nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato”. Lo ha precisato, con una nota, il Procuratore di patti Angelo Vittorio Cavallo che coordina l'inchiesta per omicidio e sequestro di persona dopo la scomparsa e la morte della dj Viviana Parisi e del figlio Gioele.“Quanto al piccolo Gioele – ha aggiunto – è attualmente in corso l'elaborazione da parte del consulente di questa Procura delle migliaia di ulteriori fotogrammi ripresi dai droni dei vigili del fuoco nei giorni delle ricerche (oltre 16.000). Al momento, ad ... Leggi su iltempo

