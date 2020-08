Con una chiave inglese cerca di forzare la saracinesca di una finestra: colto sul fatto (Di lunedì 24 agosto 2020) Con una chiave inglese, in pieno giorno, sabato 22 agosto 2020 ha cercato di forzare la serranda di una finestra di un appartamento in via Rondissone, ma evidentemente non sapeva che in casa c'era l'... Leggi su torinotoday

matteosalvinimi : 'Sedici cani, tra cui anche alcuni cuccioli, chiusi in uno stanzone senza luce e con una sola finestra, senza né ac… - matteosalvinimi : PD e 5Stelle trasformano la Sicilia nel campo profughi d’Europa, con una nave carica di clandestini positivi spedit… - pisto_gol : 4 squadre sono arrivate in finale di EuropaLeague e Champions, una sola si disponeva con il 3:5:2. Come negli ulti… - Mendustry : Probabilmente Emma Simonetti Mariani ritagliò il profilo di #QuirinoLeoni, tipicamente primonovecentesco, sulla bas… - Bastard1974 : @CaioGCM @RadioSavana sarebbe come pestare una merda con i sandali -

Ultime Notizie dalla rete : Con una Toscana, Ulivieri, dal calcio alla politica: "Alla sinistra del Pd con una attenzione all'ambiente e al sociale" la Repubblica Totti indignato e offeso, scatta solidarietà sui social

Non si placa la polemica dopo la copertina del settimanale “Gente”, la rivista diretta da Monica Mosca, che ha dedicato la prima pagina a Chanel, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Uno scatto ...

Truzzu: "A Cagliari 20 positivi in più in 7 giorni, il 90% asintomatici"

Nella città di Cagliari i casi attuali di positività al nuovo coronavirus sono passati da 9 a 28 in una settimana. Lo fa sapere il sindaco Paolo Truzzu, che specifica come per la maggior parte si trat ...

Non si placa la polemica dopo la copertina del settimanale “Gente”, la rivista diretta da Monica Mosca, che ha dedicato la prima pagina a Chanel, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Uno scatto ...Nella città di Cagliari i casi attuali di positività al nuovo coronavirus sono passati da 9 a 28 in una settimana. Lo fa sapere il sindaco Paolo Truzzu, che specifica come per la maggior parte si trat ...