Ciclismo, Evenepoel è stato dimesso dall’ospedale (Di lunedì 24 agosto 2020) Il ciclista belga Remco Evenepoel e’ stato dimesso oggi dall’ospedale Herentaals di Bruxelles e puo’ tornare a casa a distanza di nove giorni dal grave incidente di cui e’ stato protagonista suo malgrado nel corso del Giro di Lombardia a Ferragosto. Il corridore della Deceuninck-Quick Step, che ha reso nota la notizia con un tweet, era caduto da una scarpata e aveva riportato diverse lesioni e fratture, per fortuna senza conseguenze serie per la propria salute. Stagione finita per il giovane ciclista classe 2000, che in giornata ha fatto ritorno presso il proprio domicilio, dove proseguira’ nei prossimi mesi le cure riabilitative per riprendersi del tutto. Leggi su sportface

