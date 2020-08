Barcellona, Koeman fa fuori Vidal: Juventus e Inter sullo sfondo (Di lunedì 24 agosto 2020) Il neo allenatore del Barcellona ha comunicato a Vidal di non far parte dei piani della squadra Dopo Luis Suarez, Ronald Koeman fa fuori anche Arturo Vidal. Come riportato dal Mundo Deportivo, il neo allenatore del Barcellona avrebbe telefonato questa mattina il cileno per comunicargli di non far parte del nuovo corso blaugrana. Gli avvocati del centrocampista dovrebbero ora trovare un accordo con la società per la risoluzione del contratto. Guardano con attenzione alla situazione Vidal sia la Juventus che l’Inter, entrambe Interessate al cileno per la prossima finestra di calciomercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

