A Salvini non piace il sì al referendum sul taglio dei parlamentari (Di lunedì 24 agosto 2020) Giovanna Casadio su Repubblica spiega oggi che Matteo Salvini ha annunciato pubblicamente il sì al referendum sul taglio dei parlamentari, ma sotto sotto non sarebbe tanto convinto della decisione: Mesi fa, con Roberto Calderoli in testa, la Lega ha fatto di tutto per strappare ai 5Stelle la bandiera del taglio delle poltrone. Adesso però la musica è cambiata. E Matteo Salvini deve ammettere di sentirsi uno e bino: ufficialmente per il SI al referendum sul taglio dei parlamentari, ma sperando che vinca 11 No. Ai suoi lo avrebbe anche detto: ci schieriamo per il Sl, ma non ci impegneremo in prima linea. Basso profilo, insomma, determinato anche dal fatto che le Camere con 345 parlamentari in meno ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : Al comizio di Salvini arrivano gli agenti e lui si infuria: “Non voglio vedere un poliziotto”. Poi gli attacchi ai… - LegaSalvini : Dovrebbe pensare alla scuola, non ad insultare Salvini. #Azzolinaindecente - SkyTG24 : ??? 'Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi d'Europa' Così #Salvini ha ringraziato il Governatore dell… - Profilo3Marco : RT @LegaSalvini: #SALVINI CON IL CUCCIOLO IN SPIAGGIA: «NON SONO GIOCATTOLI, CHI ABBANDONA NON È UN UOMO» - Rosyfree74 : RT @007Vincentxxx: Ecco #Trani #Puglia il karaoke di #Salvini chissà perché in sottofondo sento la canzone #MaledettaPrimavera ??ma non ha f… -