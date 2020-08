Totti e Ilary Blasi nella bufera, la figlia 13enne sulla copertina di un giornale indigna il web, come reagiscono (Di domenica 23 agosto 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi hanno davvero una bella famiglia composta da tre figli, uno più bello dell’altro. Francesco Totti ha sempre detto di volere ancora altri figli ma Ilary glissa sull’argomento perché lei si fermerebbe a tre anche se , a volte, fa trapelare l’idea di voler accontentare il marito. I due sono una coppia affiatatissima sposata da quasi vent’anni, un record per che per chi come loro è sempre esposto mediaticamente e al centro di così tante attenzioni e tentazioni da rischiare di caderci. Solo poco prima del matrimonio si era parlato di un tradimento di Francesco Totti ai danni di Ilary Blasi con Flavia Vento ma poi Ilary ha dimostrato di ... Leggi su baritalianews

